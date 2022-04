Cine Teatro da Rasa, em Búzios, será todo reformado 

O secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, realizou nesta terça-feira (05) uma visita técnica no Cine Teatro da Rasa. O local passará por uma ampla reforma numa parceria entre a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Segundo o secretário da Pasta, Luiz Romano, na reforma serão incluídas adaptações para portadores de necessidades especiais como: espaço para cadeirantes e equipamentos de som direcionados nas laterais para deficientes auditivos. Também será realizado um projeto de paisagismo no entorno do espaço.

“Existe um olhar de respeito e concepção do espaço, como secretário de Cultura, defensor da memória e história do local, sei do carinho que foi depositado na construção do Cine Teatro, através da Fundação Bem-Te-Vi. Todo respeito está sendo colocado nesta obra. A intervenção que será realizado, não apagará a memória, e sim, agregará valores no local. A obra do Cine Teatro da Rasa, é o início de um pacote de reformas, intervenções e valorização dos equipamentos culturais no município. Em breve será apresentado o projeto de reforma, ampliação e informatização da Biblioteca Municipal, além da reforma e adaptação do Espaço Cultural Zanine para implantação da Escola de Artes e Oficinas da cidade”, disse Romano.

De acordo com Romano, o prefeito Alexandre Martins é comprometido com a causa cultural, e que tem interesse em valorizar e reativar todos os equipamentos culturais do município. Que ele acredita na cultura como um instrumento de transformação da sociedade, que acompanha de perto todos os projetos culturais da cidade.

Os secretários de Governo, Leandro Pereira, e Serviços Públicos, Marcus Vallerius, e o subsecretário de Comunicação, Marcelo Rocha, também participaram da visita ao Cine Teatro da Rasa.