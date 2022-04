Prefeitura de Búzios faz abordagem social com população em situação de rua 

No último sábado (02/04) a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realizou mais uma abordagem social com a população em situação de rua em alguns pontos da cidade.

Na ocasião as assistentes sociais do CREAS percorreram a Avenida José Bento Ribeiro Dantas e imediações. Ao todo, foram realizadas as seguintes ações:

– 4 pessoas foram abordadas, dentre elas 3 em situação de rua;

– 2 pessoas se evadiram do local, negando o auxílio socioassistencial;

– 1 pessoa foi identificada com transtorno mental e após uma busca, sua família foi encontrada e a mesma reconduzida até a sua residência;

– 1 pessoa deixou o local após conseguir abrigo na casa de residentes do qual possuía vínculo.

Para denúncias ligue para o CREAS: 2623-7639