Circuito do Festival de Inverno do Sesc movimenta Búzios no próximo final de semana

O circuito Búzios do 20º Festival de Inverno do Sesc movimenta a península mais badalada do Estado no próximo final de semana, sexta e sábado (22 e 23), na praça Santos Dumont, no Centro e na Praça do Inefi, na Rasa.

Um dos maiores eventos culturais do Brasil, o 20º Festival de Inverno do Sesc chega a Búzios na sexta-feira (22), a partir das 20h, na praça Santos Dumont e o cantor e compositor Diogo Nogueira abre a noite de apresentações. No sábado (23), quem sobe ao palco no mesmo local é o músico Paulinho Moska, a partir das 19h. O circuito Búzios tem apoio da Prefeitura de Búzios.

As intervenções artísticas, atividades recreativas e oficinas serão realizadas na praça do Inefi, na Rasa, das 10h às 17h, na sexta-feira (22) e no sábado (23).

No local, os visitantes poderão participar de recreações esportivas como: badminton, mini vôlei, mini tênis, mini golfe, tiro com arco e tênis de mesa.

Espaço de jogos: dominó gigante, lego, amarelinha, dardo, jogos de tabuleiros e jogos ecológicos. Ponto de leitura e BiblioSESC, espaço brincante e ações de Arte, Ciência e Tecnologia. Também terá oficinas de Danças Urbanas, além de roda de rimas com DJ dinamizando. O evento é gratuito.