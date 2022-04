Cirurgia de Prefeito de Cabo Frio é sucesso 

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio foi submetido ontem a uma cirurgia no fígado para retirada de um nódulo. A operação durou seis horas, nesta sexta, dia 08, e foi considerada um sucesso pela equipe médica.



O cirurgião gastrointestinal Marcelo Enne, aprogveitou a intervenção, para implantar uma tela abdominal no prefeito por conta de uma hérnia proveniente da cirurgia anterior, no pâncreas, devido ao câncer.



Em nota divulgada no início da noite de ontem a assessoria de comunicação da prefeitura inormou que o prefeito apresenta bom estado de saúde e que a previsão de recuperação gira em torno de 10 dias. Durante o período, o prefeito irá despachar normalmente os documentos que forem necessários.



José Bonifácio iniciou a batalha contra o câncer em 2018 quando foi submetido a uma cirurgia no pâncreas. Em dezembro de 2019, às vésperas da pré-campanha para as eleições municipais anunciou que estava completamente curado depois de 12 sessões de quimioterapia, que o fizeram perder aproximadamente 20 quilos.



Em julho do ano passado, entretanto, passou por uma cirurgia no Complexo Hospitalar de Niterói para retirada de um nódulo no fígado. identificado durante a realização de um exame, que também constatou não haver problemas no pâncreas.

Há duas semanas, o prefeito anunciou que passaria por nova cirurgia no fígado para retirda de um nódulo e, ao jornalismo da Litoral FM, revelou que a equipe médica aproveitaraia a intervenção para implantar uma tela abdominal para conter uma hérnia que surgiu após a cirurgia no pâncreas. Ele explicou que não precisaria se licenciar do governo porque a previsão é de pronta-recuperação e volta ao trabalho em cerca de dez dias.