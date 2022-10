Com cerimônia, Janio Mendes assume Secretaria de Saúde de Cabo Frio

Tomou posse nesta quarta-feira, dia 19, o novo secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes. A cerimônia foi comandada pelo prefeito José Bonifácio no auditório da Prefeitura.

Ao lado da ex-secretária Érika Borges, o prefeito parabenizou a atuação dos gestores que estiveram à frente da pasta desde o início do governo. A cerimônia foi acompanhada pelos vereadores Adeir Novaes, Alexandra Codeço, Vanderson Bento, Luís Geraldo, Léo Mendes, Josias da Swell, Alexandre da Colônia, Jean da Auto Escola, Douglas Felizardo, Thiago Vasconcelos e Davi Sousa. Participaram, ainda, secretários do Governo Municipal, servidores e membros da sociedade civil.

“O Janio é experiente, muito bem articulado e um profundo conhecedor da realidade do nosso município. Queremos diálogo, parceria e novos avanços. Sei que o Janio vai trabalhar muito e agradeço por ter aceito o convite”, completou Bonifácio.

Durante a cerimônia de posse, Janio falou sobre as primeiras metas da nova gestão da pasta.

“Em 10 dias, vou apresentar o planejamento de atuação para o primeiro semestre de gestão, com metas que irão nortear as ampliações dos serviços da atenção básica, reestruturação das UPAs e implantação do Centro de Especialidades Médicas de Tamoios. Vamos dar continuidade ao trabalho já realizado neste governo, com toda a rede funcionando de forma integrada. Além disso, vamos estabelecer uma linha direta e aberta de diálogo com a população. É um dos maiores desafios da minha vida, por isso, conto com cada um de vocês”, declarou Janio Mendes.