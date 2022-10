A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos com intensidade de até 74km/h (40 nós) em Arraial do Cabo, no final desta quarta-feira, dia 19.

O alerta é válido da manhã do dia 20 até o dia 21 de outubro. Em caso de emergência, pedimos que entre em contato com a Defesa Civil através do número 199.