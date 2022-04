Começa nesta segunda-feira a vacinação contra o sarampo em Búzios 

De 4 de abril a 3 de maio vacinação de profissionais da saúde e de 3 de maio a 3 de junho crianças de seis meses a menores de 5 anos

Em Búzios a vacinação contra o sarampo começa nesta segunda-feira (4) para os trabalhadores da saúde até 3 de maio, quando começa então a vacinação para crianças de seis meses a menores de 5 anos, até 3 de junho.

A ação faz parte da 8ª Campanha Nacional contra a doença, que este ano acontece paralelemente com a influenza e será realizada em todas as unidades de saúde do município das 9h às 11h. É preciso apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

No dia 30 de maio acontece em Búzios o Dia D de vacinação para sarampo e influenza.

Unidades de saúde de Búzios:

• Clínica da Família Olavo da Costa (Vila Verde)

• Unidade Básica de Saúde Arpoador (Arpoador)

• Unidade Básica de Saúde Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão)

• Unidade Básica de Saúde da Brava Haroldo Francisco Ceravolo (Brava) –

• Unidade Básica de Saúde da Rasa Antonio Elesbão dos Santos (Rasa)

• UBS Lilson M de Souza (Cem Braça),

• UBS de José Gonçalves (José Gonçalves)

• UBS Benildo Motta (São José)

• UBS Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

• UBS Dr. Paulo Acherman (Ferradura)

• UBS Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa)