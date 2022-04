Vistoria no Mirante da Ponta do Pai Vitório, em Búzios, é realizada  

O prefeito Alexandre Martins e o secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Evanildo Nascimento, realizaram nesta sexta-feira (01) uma vistoria no Mirante da Ponta do Pai Vitório para detectar os locais que necessitam reparos.

Segundo o gestor, o Mirante da Ponta do Pai Vitório é um importante ponto turístico do município. Como é uma área de proteção ambiental, necessita de uma avaliação da equipe técnica do Ambiente. “Estamos identificando os locais que precisam de reparos para poder executá-los de acordo com a preservação ambiental do local”.