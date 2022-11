Contagem regressiva para o aniversário de 27 anos de emancipação de Búzios

No próximo sábado (12) a cidade mais badalada do Brasil completa 27 anos de emancipação, e a Prefeitura de Búzios promove um final de semana com muita festa para a sua celebração. Durante os dias de festa, a Sociedade Esportiva de Búzios (SEB) sediará as atrações musicais sempre a partir das 20h. Além dos shows, o município realizará o maior Desfile Cívico já visto na cidade.

Na sexta-feira (11), o show da cantora gospel Fernanda Brum abre as comemorações, no sábado (12) o público será embalado ao som do famoso “piseiro” com a banda Barões da Pisadinha e no domingo (13) a programação Católica com Tony Allyson encerra os festejos da cidade.

Na abertura dos shows, artistas da casa subirão ao palco para abrilhantar a festa. Angélica Moreira na sexta-feira, DJ Blindado agita o público no sábado, e no domingo às 18h, o Padre Ricardo Whyte realizará uma Missa que na sequência contará com a apresentação de Sandro Andrade.

A população poderá participar do momento que é tão especial e importante para a história de Búzios e a ocasião promete se consagrar mais um sucesso da Prefeitura na retomada dos eventos que vem colocando a cidade em destaque em todo o país.