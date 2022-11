Alerj protocola Projeto de Lei para tombar a Cabana do Pescador, em Cabo Frio

Um Projeto de Lei foi protocolado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pedindo o tombamento da Cabana do Pescador, imóvel de 1940, na Praia das Conchas, em Cabo Frio, que foi cenário de novelas como a Avenida Brasil, exibida pela Globo em 2012.

Na ficção, o espaço era a casa do Tufão, personagem vivido por Murilo Benício. Depois de aparecer na novela, o local passou a receber ainda mais turistas interessados em conhecer o cenário.

A comunidade do Peró e a Associação de Hotéis de Cabo Frio pediram à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de Lei foi assinado pelo deputado estadual Gustavo Tutuca (PP) com co-autoria do deputado Dr. Serginho (PL).