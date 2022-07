Coral Marearte está de volta em Arraial do Cabo!

Depois de 20 anos calado, o Coral Marearte, de Arraial do Caco, volta a soltar a vozes. É que a maestrina, Susana, está de volta ao Brasil e retomou o projeto. “Marearte, um coro para se ouvir, cantar e contar” terá ensaios às segundas e terças-feiras, das 19 às 21 horas, no Conservatório Musical de Arraial do Cabo.



Na quarta-feira os ensaios acontecem na Pousada Ninho das Gaivotas, em Monte Alto. Na sexta-feira o ensaio é na Sub- Secretaria de Cultura (Sala do Cinema), no Centro da cidade, das 19h até as 22h. Para cantar no coral, basta comprarecer aos ensaios.



A ideia de Susana é conseguir apoio para que o coral possa se apresentar em praças, ônibus e pontos turísticos durante o verão.