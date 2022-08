Corpo de bebê é encontrado no lixo em São Pedro da Aldeia

Foi encontrado por volta das 14h desta terça-feira (23), um corpo de um bebê recém-nascido no lixo na Rua Silvino Pereira Damascena, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com moradores, o lixo do local estava com muitos urubus.



Curiosos foram ver o que tinha no lixo, foi quando encontraram o bebê morto.

A perícia está no local. A Polícia Militar está no local colhendo dados e aguardando a perícia.

Com as referências dadas por vizinhos, os militares tentam identificar a genitora, até o momento sem nenhuma informação que chegasse a mesma. Uma câmera de segurança próxima ao local também foi avaliada, mas estava desativada.