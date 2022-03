Corpo de mulher que estava desaparecida é enterrado em Búzios

O corpo de Pamela Santos Carvalho, de 26 anos, foi sepultado na tarde deste domingo, dia 20, no cemitério de Armação dos Búzios.

Pamela estava desaparecida desde o dia 11 de março. Ela tinha sido vista pela última vez quando saiu do trabalho.

O corpo dela foi encontrado neste sábado, dia 19, na Lagoa da Ferradura, também em Búzios. Segundo um primo da vítima, a família conseguiu a liberação do corpo pelo IML na manhã deste domingo. Não terá velório e o sepultamento será às 16h.

De acordo com a família, Pamela saiu do trabalho, na Rua das Pedras, no dia 11 por volta das 20h20 e visualizou o WhatsApp pela última vez às 20h57 do mesmo dia e, desde então, eles não conseguiram mais contato dela.

A família registrou o desaparecimento na delegacia da cidade, a 127° DP. No dia 15 de março, a polícia informou que diligências estavam sendo realizadas para localizar a vítima.



