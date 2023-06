Corpo encontrado em praia de Búzios é de jovem que desapareceu em Cabo Frio

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, dia 20, na Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios

O corpo pertence ao rapaz de 29 anos que estava desaparecido em Cabo Frio.

O técnico em informática Guilherme Pereira Lima Gouvea era morador de São Gonçalo e havia sumido no último dia 15.



Ele passava uma temporada em Cabo Frio com a família e, no dia do desaparecimento, saiu da casa onde estava hospedado, no bairro Guriri, dizendo que iria das uma caminhada pela orla. Desde então, Guilherme não havia sido mais visto.

O corpo do jovem foi localizado por populares entre pedras na praia buziana, já em estado de decomposição, com as mesmas vestimentas informadas pela família.

Ainda não ha informações sobre a causa da morte. De acordo com familiares, o técnico em informática passava por tratamento psicológico, após ser diagnosticado com uma depressão, e fazia uso de remédios controlados.

O caso segue sob investigação policial.