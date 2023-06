Prefeito Fábio do Pastel viaja a Brasília em busca de recursos para São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel cumpre agenda administrativa em Brasília em busca de recursos e parcerias para projetos que irão beneficiar o município de São Pedro da Aldeia. Nesta terça-feira (20/06), o prefeito se reuniu com o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano. Durante a reunião, foi apresentado o projeto da Orla Centro/Pitória, que busca conectar a entrada de São Pedro da Aldeia às praias da cidade.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e o assessor Felipe Macedo acompanharam o prefeito na reunião realizada no Palácio do Planalto. Em seguida, a comitiva aldeense foi até o Ministério do Turismo, onde foi recebida pela ministra Daniela Carneiro, para protocolar o projeto.

Foto: Divulgação

“O município precisa seguir avançando com os novos projetos que foram preparados pela nossa equipe técnica. Esse é o momento de captar recursos para São Pedro da Aldeia e fazer com que o nome da nossa cidade seja lembrado em cada gabinete em Brasília. Espero voltar com bons resultados”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.