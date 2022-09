Cultura de São Pedro da Aldeia lança projeto Sal dá Jazz nesta quinta-feira 

Nesta quinta-feira (08/09), os moradores de São Pedro da Aldeia poderão curtir uma jam session ao ar livre, na Praça Hermógenes Freire da Costa, no centro da cidade. A iniciativa, que acontece a partir das 19h, vai marcar a estreia do projeto Sal dá Jazz, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A previsão é de que as apresentações musicais aconteçam uma vez por mês, com repertório de jazz, bossa nova, samba/jazz e jazz latino.

Durante a estreia do projeto, nesta quinta (08/09), o público terá a oportunidade de curtir o som do quarteto de músicos formado por Edson Gomes (saxofone), Vladimir Wischansky (baixo), Jorge Amorim (bateria) e Juan Manuel Huenulef (teclado), que apresentarão um repertório de standards do jazz e da bossa nova, com composições que marcaram a história dos gêneros, como “Take Five”, de Paul Desmond, e o clássico “Samba de Verão”, escrito pelos irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, dentre outros sucessos. A apresentação também vai contar com a participação especial da cantora Brenda Jackson.