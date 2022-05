De acordo com o governo, Cabo Frio registra queda de 73% em roubos nas ruas da cidade 

As ações integradas entre a Prefeitura de Cabo Frio e as forças de segurança do Estado do Rio vêm mostrando resultados positivos no combate à criminalidade. Os últimos números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) demonstram reduções consistentes de importantes indicadores de criminalidade.

No comparativo entre abril deste ano e o mesmo período em 2021, houve uma queda de 73% em roubos nas ruas da cidade, que leva em conta roubo a transeuntes; no interior de transportes coletivos e roubos de aparelhos celulares.

Nos desdobramento dos números, houve uma diminuição nos roubos a transeuntes, com retração de 59,1%, e no roubo de aparelhos celulares, que caiu 92,3%. Nos roubos a estabelecimentos comerciais houve uma queda de 40%.

Os dados divulgados pelo ISP são referentes aos registros de ocorrência lavrados na 126ª Delegacia Policial (Cabo Frio).

O secretário de Segurança da Prefeitura de Cabo Frio, Ruy França, comemorou os expressivos resultados conquistados a partir da integração entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar.

“As iniciativas da prefeitura através da implementação de novos serviços, como o Grupamento Operacional de Praia, o Proeis, além das operações em conjunto, certamente contribuíram com esses números. Persistiremos dedicados no contínuo aprimoramento dos nossos serviços, na promoção da paz e da defesa da ordem pública, e especialmente na proteção dos nossos cidadãos”, comemorou Ruy França.

Em um momento de resgate, recuperação e reconstrução da cidade, a segurança pública sempre foi uma das prioridades da Prefeitura de Cabo Frio, tanto no incremento do patrulhamento ostensivo, como nas estratégias para o enfrentamento à criminalidade.

Em dezembro do último ano, por exemplo, foi inaugurado na Praia do Forte o novo quiosque de apoio à Guarda Civil Municipal, onde fica instalado o Grupamento Operacional de Praia, que conta com 35 agentes patrulhando as orlas do município. O quiosque funciona de maneira integrada, e também conta com agentes da Fiscalização de Posturas.

Em fevereiro deste ano, o Proeis foi implantado por meio de convênio entre o Governo Municipal e a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Vinte policiais militares foram contratados para reforçar o policiamento na cidade em ações integradas com a Guarda Municipal.

O convênio é uma medida que permite que os policiais possam trabalhar em seus horários de folga, mediante gratificação extra. Eles atuam fardados, equipados e com as garantias da função.