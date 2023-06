Defesa Civil de Búzios é acionada para interditar área onde um caminhão carregado de tijolos bateu num poste de energia

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria da Defesa Civil de Búzios foi acionada na noite deste domingo (18), por populares que foram pessoalmente na sede da Defesa Civil, informar sobre um acidente com um caminhão que transportava tijolos, na subida do Cruzeiro, na Rasa.

Os agentes do órgão imediatamente se dirigiram ao local para averiguar o ocorrido. No local foi constatado que o caminhão não aguentou subir o morro do Cruzeiro com a carga pesada e desceu de ré colidindo com um poste de energia elétrica.

A equipe da Defesa Civil de Búzios, isolou o local, desviou o trânsito até a chegada da Guarda Municipal e acionou a empresa de energia elétrica Enel para trocar o poste de iluminação danificado.

Não teve vitimas no acidente. O condutor não soube explicar o que aconteceu.