Concerto Gabriel Joaquim apresenta noite de samba e MPB nesta quarta em São Pedro da Aldeia

Nesta quarta-feira (21/06), a temporada 2023 do Concerto Musical Gabriel Joaquim chega à sua nona edição apresentando mais uma noite de música ao vivo na Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento terá como atração principal o grupo Som & Cia, que promete animar o público com um show acústico recheado de sucessos do samba e da MPB. A programação começa às 19h e a entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço (60 lugares).

Formado pelos músicos Renato Penco (vocal), Jefinho (violão) e Joelson Duarte (percussão), o grupo preparou uma apresentação que mistura clássicos eternizados por ícones da MPB, como Alcione, Beth Carvalho, Tim Maia e Djavan, além de sucessos do Grupo Revelação. “Estamos muito felizes em poder participar de um projeto tão importante como esse, principalmente sendo na nossa cidade de origem. Nossa meta é levar o melhor da Música Popular Brasileira ao público e, com certeza, daremos o nosso melhor para que isso aconteça”, destacou Jefinho.

Em São Pedro da Aldeia, a proposta musical do grupo foi uma das contempladas pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2023, da Secretaria Municipal de Cultura, que abriu inscrições para a seleção e contratação de artistas e bandas para apresentações no Concerto Musical Gabriel Joaquim.

Os concertos acontecem semanalmente, às quartas-feiras, disponibilizando 60 lugares, respeitando a capacidade máxima de lotação da Casa da Cultura. O espaço fica localizado na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.

Sobre o Grupo Som & Cia

O grupo Som & Cia é composto pelos músicos Renato Penco, na voz, Jefinho, no violão, e Joelson Duarte, na percussão. Formado há três anos, o grupo tem como missão levar a boa música ao público, tendo como foco o samba e a Música Popular Brasileira (MPB). Desde 2020, o trio vem se apresentando em diversos eventos e estabelecimentos comerciais, além de marcar presença em festividades tradicionais promovidas nos bairros da cidade, como a Festa da Estação, a Festa do Poço Fundo e a Festa do Porto da Aldeia.