Defesa Civil de São Pedro da Aldeia afirma que não houve novos pontos de alagamentos nesta quarta

O coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti Rolim Rosa, informa que não registrou novos pontos de alagamento nesta quarta-feira (30/11). As equipes continuam com o trabalho intensivo de contenção de danos dos últimos dias de chuva e o município segue em Situação de Emergência. Mais duas pessoas ficaram desalojadas no bairro Recanto do Sol e foram acolhidas por familiares. Com este caso, a cidade registra um total de 6 desalojados. Nesta quarta-feira, o trecho de um muro de 10 metros foi isolado e o responsável pelo imóvel será notificado no bairro Vinhateiro. A estrutura, que possui três metros de altura, está às margens de um córrego e apresenta diversas trincas. Uma parte do muro caiu e a fundação está exposta. Não houve feridos.





Todas as equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão nas ruas tomando as medidas necessárias de acordo com as demandas emergenciais. O bairro Jardim Arco Íris recebeu uma ação da secretaria com apoio da Prolagos com bombas para retirada do acúmulo de água das ruas. Dentre os serviços realizados nos demais bairros estão limpeza, desassoreamento de manilhas pluviais, limpeza de bueiros, desobstrução de caixa de passagem, reconstrução de manilhas e manutenção de semáforos. Diversas outras ações estão sendo realizadas conforme as principais demandas.

A Defesa Civil destaca que o volume de chuva do último final de semana não era esperado. Foi registrada chuva de aproximadamente 150mm, quantidade prevista para 15 dias. A prefeitura iniciou uma campanha de doação com diversos pontos distribuídos pela cidade.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia alerta que, ao perceber grande quantidade de chuvas, a recomendação é buscar um local seguro para abrigo. Motoristas e motociclistas devem evitar transitar durante a chuva, procurando um local coberto ou elevado. Qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199.

Itens a serem doados às famílias afetadas pelas chuvas:

Alimentos não perecíveis;

Água potável;

Roupas e cobertores;

Itens de higiene;

Materiais de limpeza;

Colchões;

Fraldas;

Móveis, entre outros.

Pontos de recolhimento das doações

Sede da Defesa Civil, localizada no Horto Municipal, na Rodovia Amaral Peixoto, 9002 – Balneário São Pedro II | Horário: de segunda a domingo, 24h por dia;

Centro de Informações Turísticas da Secretaria de Turismo, localizado na Praça Hermógenes Freire da Costa | Horário: de segunda a sábado, das 9h às 17h;

Biblioteca Municipal, localizada em frente à Igreja Matriz do Centro | Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h;

Sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19, Centro e demais equipamentos | Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h;

CREAS e CRAS dos bairros Alecrim, Balneário, Morro do Milagre, Parque Estoril, Porto da Aldeia e Rua do Fogo | Horário: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.