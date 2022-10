Desfile Cívico em homenagem aos 27 anos de Búzios tem previsão de ser o maior já realizado na cidade 

A Prefeitura de Búzios, por meio das Secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia, Segurança e Ordem Pública, Gabinete do Prefeito e Serviços Públicos, realizou nesta terça-feira (11) uma nova reunião que trouxe como pauta os trâmites organizacionais e burocráticos para a realização do Desfile Cívico que homenageia a cidade nos seus 27 anos.

Os trabalhos que irão definir a organização e estrutura para a realização do evento estão a todo vapor, e a cidade mais badalada do Brasil prevê a realização do maior desfile cívico já realizado no município. O prefeito Alexandre Martins esteve presente e segue acompanhando pessoalmente todos os desdobramentos da pauta.

As deliberações de logística e planejamento do evento que acontecerá em novembro estão sob a avaliação da comissão que é composta por representantes de cada pasta que estão trabalhando para que a programação ocorra de maneira grandiosa e que a torne memorável e especial para toda a população.