Prefeitura de Cabo Frio retoma entrega dos cartões do Programa Supera RJ a partir de segunda

A Prefeitura de Cabo Frio retoma na segunda-feira (17) a entrega dos cartões do Supera RJ, programa de transferência de renda do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os beneficiários devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Braga, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, munidos de documento de identidade ou CPF.

Os cartões são entregues bloqueados aos beneficiários e, após cinco dias da retirada, o Governo do Estado realiza o desbloqueio. O prazo de liberação do cartão, que antes era de três dias, foi alterado pelo Executivo estadual para dar mais segurança ao processo de retirada dos cartões.

A entrega dos cartões havia sido suspensa em Cabo Frio há 30 dias, após a invasão de quatro criminosos armados à sede da Secretaria de Assistência Social, no dia 15 de setembro. Os bandidos chegaram a levar os cartões do Supera RJ, mas, na ocasião, a Polícia Militar foi imediatamente acionada e, com apoio da Guarda Civil Municipal, localizou o grupo e recuperou o material roubado.

Desde então, todos os cartões passaram por verificação de segurança pelo governo do Rio.

Para ser beneficiada com o programa estadual, a pessoa precisa estar inscrita no Cadastro Único, e não pode estar inclusa em nenhum outro projeto ou programa, seja do governo municipal ou federal. Também são contempladas pessoas que estavam desempregadas na pandemia e se inscreveram no site do Supera Rio.