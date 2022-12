Dr. Serginho anuncia que Casa dos Pescadores de Cabo Frio será Patrimônio Histórico do Estado

O deputado estadual de Cabo Frio, Dr. Serginho, acaba de divulgar, nesta tarde de quarta-feira, dia 07, uma ótima notícia para os moradores da cidade: o tombamento da Cabana dos Pescadores, localizada no Peró.

“Hoje, temos notícia de vitória para aqueles que amam e se importam com a história de Cabo Frio. Aprovamos, por unanimidade, na Alerj o projeto de lei de minha autoria, com o deputado Gustavo Tutuca, para tombar a Cabana do Pescador como patrimônio histórico do estado. Com isso, fica proibido fazer demolição e qualquer descaracterização do local. A cabana do pescador não será demolida! Esse é um ponto de partida importante para as adequações que são necessárias no local, mas, com a casa de pé! Agora, o projeto segue pra sanção do governador, e eu sigo aqui trazendo boas notícias pro povo de Cabo Frio”, disse o deputado.