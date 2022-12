Cabo Frio promove “Festival Social” no Charitas na segunda

A Prefeitura de Cabo Frio promove na segunda (12), a partir das 14h, na Casa de Cultura Jose de Dome (Charitas), o Festival Social, evento que reúne as principais atividades realizadas em 2022 pelos cadastrados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que são ofertados pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

O evento é uma iniciativa do SCFV, vinculado à Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social. O encontro vai contar a exposição “A arte de socializar”, que fica em exibição de 9 a 14 de dezembro, além de apresentação das oficinas de músicas dos assistidos dos Cras.

De acordo com a coordenadora do SCFV, Iara Cardoso, o encontro é um balanço das ações com os assistidos, que vai mostrar como acontece “a atuação dos grupos reflexivos com vivências; a valorização da identidade pessoal e coletiva do grupo e da comunidade no acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer”.

“Todas essas atividades feitas com nossos facilitadores, nas mais variadas áreas, têm por objetivo o desenvolver de novas sociabilidades, de forma a promover a ampliação do universo artístico e cultural dos assistidos. Além disso, visa também estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã”, afirmou Iara.

A mostra “Arte de Socializar” traz para Charitas as obras elaboradas pelos assistidos do Serviço de Convivência, a exemplo de artes desenho, pintura e artesanato, além de fotos do desenvolvimento destas atividades. Os trabalhos foram produzidos em consonância com as atividades realizadas nas oficinas no decorrer do ano.

Atividades do SCFV

Ao longo de 2022, o Serviço de Convivência já proporcionou diversas atividades aos cadastrados, a exemplo da sessão do filme “Pantera Negra – Wakanda Forever”, no Shopping Park Lagos; do circuito de visitação ao Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart); ao Parque Natural Municipal Dormitório das Garças, à Casa do Bicentenário da Independência e à Fazenda Campos Novos, além da ida ao Circo Robatiny e ao Festival Internacional de Dança de Cabo Frio.

Os assistidos também participaram das oficinas de percussão do Cras do Monte Alegre e Manoel Corrêa e de canto do Cras de Botafogo na Ação Itinerante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (Comud-PCD).

