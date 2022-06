Eco Brechó – Pegue e Desapegue esta acontecendo hoje em Arraial do Cabo

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Arraial do Cabo, por meio da Superintendência de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher, organizou uma edição especial do Eco Brechó – Pegue e Desapegue.

A ação acontece na Praça de Monte Alto até às 16h de hoje (1). O objetivo é trabalhar o consumo consciente, através da troca e a doação de roupas.

No mesmo local, acontece o Dia D – Auxílio Brasil, ofertando serviços como atualização e inclusão no cadastro único, frequência escolar e aferição de pressão, com encaminhamento para a unidade de saúde. O Dia D é uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Educação.