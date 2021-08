Educação de Arraial do Cabo apresenta planejamento para o retorno das aulas

Volta às aulas – No dia 9 de agosto, retornam os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A partir do dia 23 de agosto até 4 de outubro, retornarão as aulas dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O Decreto 3.380 que trata do retorno das aulas na cidade no sistema híbrido foi publicado na edição do dia 16 de julho do Diário Oficial.