Educação Sexual nas escolas de Saquarema

As equipes de Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, realizaram na manhã de hoje, palestras educativas na Escola Municipal Elcira de Oliveira Coutinho, no bairro Água Branca. Com foco em Educação Sexual os trabalhos envolveram os alunos do 7° e do 9° anos do Ensino Fundamental.

Durante a ação, as equipes orientam os estudantes, distribuem materiais educativos e informativos, além de tirarem dúvidas sobre os temas abordados.

As palestras e visitações nas unidades escolares são frutos de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação de Saquarema.