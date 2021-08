Empresário do ramo de criptomoedas de Cabo Frio é assassinado em São Pedro da Aldeia

Empresário do ramo de criptomoedas é morto a tiros nessa tarde de quarta-feira, dia 04, no Bairro São Joao, em São Pedro da Aldeia.

Ele foi executado a tiros, dentro do próprio carro. Segundo informações, ele estava indo cortar o cabelo.

A vítima foi identificada como Wesley Pessano, trader, era morador de Cabo Frio.

De acordo com fontes, os dois assassinos estavam em um Voyage prata. Wesley morreu no local. Um amigo que estava com ele no carro, foi atingido e levado para o HCE, em Cabo Frio.

O corpo da vítima foi levado para o ILM de Cabo Frio.