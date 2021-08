O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 04

Arraial do Cabo

O ex- candidato a prefeito de Búzios, Leandro do Bope, assumiu como titular da pasta de Segurança Pública do município cabista. Leandro teria sido convidado para assumir como subsecretário, mas diante da impossibilidade do policial civil, Marcos Manssote, o prefeito Marcelo Magno não perdeu tempo e convidou Leandro.

Cabo Frio

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a condenação dos ex-prefeitos de Cabo Frio, Alair Corrêa e Adriano Moreno, além do ex-secretário Municipal de Fazenda Axiles Corrêa. O MP também ordenou o bloqueio de bens dos políticos e o pagamento integral, pela práticas de improbidade administrativa na aplicação irregular de verba pública federal e na não prestação de contas. Segundo o órgão federal, as verbas públicas repassadas pelo Ministério da Educação ao município para execução de obras de quadras cobertas nas Escolas Municipais Palmira Bessa e Maria Dária foram utilizadas para pagamento de servidores e cumprimento de determinação judicial.

São Pedro da Aldeia

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebeu em seu gabinete, na manhã de terça-feira (3), os 10 vereadores da Câmara aldeense. Um fato curioso chamou a atenção de todos que estavam por lá. Todos os 10 vereadores foram proibidos adentrar o gabinete com seus aparelhos telefônicos. Qual será o motivo?

Búzios

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, vetou o projeto de lei que obrigava o município a inserir “QR Code” nas placas de obras públicas. A ideia do projeto era permitir ao cidadão ter acesso a “informações completas e atualizadas” de cada obra, como dados relativos às notas de empenho, notas fiscais e ao contrato e eventuais aditivos contratuais, através do celular. O prefeito justificou o veto afirmando que a sanção do projeto resultaria em despesas não previstas no orçamento vigente. Marcos Silva, do Sindicato dos Servidores de Búzios, classificou o veto de “vergonhoso”.

Araruama

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, se reuniu ontem com governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, e com o secretário de Infraestrutura, Max Lemos. Na pauta, o pedido de apoio para a execução de um pacote de obras na cidade. Entre os projetos, a drenagem e asfaltamento de ruas como Oscar Clarck, além das obras de revitalização do Centro de Praia Seca, com construção de ciclovias e calçadas no trecho que liga o DPO à salinas.

Iguaba Grande

A decisão da Dra. Maira Valéria Veiga de Oliveira, juíza eleitoral de Iguaba Grande, agitou o mundo político da cidade, mas os citados no processo se dizem tranquilos. Os advogados Pedro Canelas e Davi Figueiredo deram entrevista no programa Bom dia Litoral dizendo que respeitam a decisão da magistrada, mas não vêem motivos para tanto alarde na cidade. O prefeito, Vantoil Martins, o vice-prefeito, Alexandre da Farmácia e o presidente da câmara, Balliester Werneck, citados no processo, também estão tranquilos.