Equipes estão no Tangará, Parque Eldorado e Monte Alegre, em Cabo Frio, recuperando as redes pluviais

A Prefeitura de Cabo Frio está reforçando os trabalhos de recuperação da rede de águas pluviais, limpeza de galerias e recuperação do pavimento em todo o município. Todos os dias, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão nas ruas trabalhando.

No trevo da Avenida Wilson Mendes com a Avenida Nelore, no Monte Alegre, funcionários realizaram a desobstrução das manilhas e a recuperação da caixa de esgoto. Este tipo de serviço colabora para evitar a formação de novos buracos, já que a danificação da estrutura subterrânea é uma das maiores causas para o afundamento do asfalto. Também colabora para melhorar o escoamento da água e evitar alagamentos em caso de chuvas fortes.

Hoje (24), as equipes também estão atuando em ruas do Tangará e do Parque Eldorado III. Solicitações para o serviço podem ser feitas pelo email obras@cabofrio.rj.gov.br