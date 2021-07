Esporte de Arraial do Cabo está com inscrições para muay thai, futebol e treinamento funcional

A partir da próxima semana a Superintendência de Esportes de Arraial do Cabo, que é ligada a Secretaria de Governo, vai iniciar escolinhas de futebol masculino e feminino, treinamento funcional e aulas de muay thai, no Morro da Boa Vista. As inscrições já estão abertas no Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos.

Quem tem a partir de cinco anos, e quiser entrar na escolinha de futebol, a bola vai rolar às segundas-feiras e quartas-feiras, das 8h às 9h, na quadra. O treinamento funcional será às terças-feiras e quartas-feiras, das 7h às 8h, também na quadra para adultos.

O muay thai será sempre às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, na sede da Associação de Moradores. Pode participar quem tem a partir de cinco anos.