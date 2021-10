Estão abertas as inscrições para o Circuito RJ de Esportes Eletrônicos etapa Búzios

A Prefeitura de Búzios em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do CBEE, realizará o Circuito RJ de Esportes Eletrônicos. Os interessados devem se inscrever até dia 25 de outubro.

A competição acontecerá entre os dias 29 de outubro e 04 de novembro, de maneira on-line e com transmissão disponibilizada ao vivo na Twitch do campeonato (twitch.tv/cbeetv) na etapa de Búzios.

O secretário do Lazer e do Esporte, Gugu Braga, se reunirá nesta sexta-feira (22) com os organizadores do governo do Estado para definirem o local da final.

As equipes classificadas durante a seletiva disputarão a final de forma presencial no dia 12 de novembro.

O circuito RJ conta com as seguintes franquias: Free Fire e Wild Rift.

Premiação:

1º lugar – R$ 1500,00

2º lugar – R$ 300,00

3º lugar – R$ 200,00

Link da Inscrição: https://linktr.ee/cbeegg