Estrada do Guriri, em Cabo Frio, poderá ter ciclovia

Por meio da Indicação 609/2021, a vereadora Carol Midori (DC) solicita ao Executivo um estudo técnico para criação e adequação de ciclovia em toda a extensão da Estrada do Guriri. O assunto integrou a pauta da sessão desta terça-feira (16).

De acordo com a vereadora, a ciclovia tem importância fundamental no processo da mobilidade urbana, na segurança do trânsito e contribuirá para reduzir o índice de acidentes, seja com pedestres, ciclistas ou motoristas.

A Indicação foi aprovada e será encaminhada ao Executivo.