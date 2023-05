Estratégia Saúde da Família do bairro Jacaré é reformada em Cabo Frio

Os moradores do bairro Jacaré ganharam um espaço renovado para serem atendidos com os serviços de saúde. Na manhã desta sexta-feira (19), a Prefeitura de Cabo Frio realizou a cerimônia de entrega da reforma da Estratégia Saúde da Família (ESF).

A cerimônia foi aberta pelo secretário de Saúde, Janio Mendes, que agradeceu aos servidores a dedicação durante todo o processo de reestruturação.



“Havia várias salas interditadas, sem consultório odontológico, teto desabando, entre tantas outras questões de infraestrutura. Hoje, vocês estão recebendo uma unidade completamente reformada, moderna e com novos equipamentos. Agradeço as emendas do deputado Chico D’Angelo, que trouxe recursos para realizar a obra; e a emenda impositiva do vereador Jean, para que foi utilizada para compra de novos equipamentos. Agradeço ainda a equipe que atende com muita dedicação aos moradores do bairro Jacaré”, diz Janio.

Presente no evento, o prefeito José Bonifácio destacou a importância de uma estrutura de qualidade para a população e para equipe.

“É uma alegria muito grande entregar este equipamento para a população. Ainda mais importante é entregar para a equipe que irá acolher cada paciente. Não adianta ter prédio bonito sem uma equipe dedicada. Queremos entregar esse prédio principalmente para toda equipe, pois a população sabe que aqui vão encontrar um bom atendimento”, disse o prefeito.

Participaram ainda o presidente da Câmara Municipal, vereador Miguel Alencar; e os vereadores Alexandra Codeço, Léo Mendes e Jean Carlos Corrêa. Estiveram presentes ainda os secretários de Governo, Betinho Araújo; de Administração, Gustavo Fecher; de Fazenda, Daniella Mendes; e de Assistência Social, Nilza Miquelotti.