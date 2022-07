Ex-jogador Leandro Euzébio e a esposa são vítimas de roubo e sequestro em Cabo Frio

O ex-jogador de futebol Leandro Euzébio e a mulher dele, Aline Mendes, foram vítimas de um assalto seguido de sequestro na noite desta terça-feira, dia 05, em Unamar, em Cabo Frio.

O casal foi abordado na saída do consultório odontológico de Aline, que é dentista. A clínica fica no bairro de Unamar. Obrigados a acompanhar os criminosos, os dois só foram liberados na cidade vizinha de São Pedro da Aldeia, a mais de 20 quilômetros de distância.

De acordo com informações fornecidas pelo 25º BPM (Cabo Frio), os bandidos levaram jóias, dinheiro e o veículo das vítimas, uma Land Rover preta de luxo. O ex-jogador também foi forçado a realizar uma transferência de alto valor para os criminosos.

Policiais militares fazem um cerco na região em busca do carro e dos suspeitos. Além de agentes do próprio 25º BPM, responsável pelo patrulhamento de toda a Região dos Lagos, também participam da varredura homens do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

O ex-jogador é nascido em Cabo Frio e acumula passagens pela Cabofriense, principal clube da cidade, tanto no início quanto no fim da carreira.

O melhor momento do ex-zagueiro, porém, se deu no Fluminense, onde foi campeão brasileiro em 2010 e 2012. Ele também passou por outros times importantes do futebol nacional, como Cruzeiro em Goiás.