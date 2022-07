Mais de 10 tiros são disparados contra empresário em Iguaba Grande

Um empresário de Iguaba Grande, dono de lojas de matérias de construção, sofreu uma tentativa de homicídio, na noite de terça – feira, dia 05, em Iguaba Grande.

De acordo com as primeiras informações, mais de 10 tiros foram disparados contra o carro do empresários e apenas um tiro pegou nele, sendo no ombro.

Ainda de acordo com informações, um Renault prata cercou o carro do empresário, onde um homem desceu e fez vários disparos. O crime aconteceu na estrada do Arrastão.

Ele foi levado para UPA de Iguaba Grande e passa bem.