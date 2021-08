Ex-prefeito de Arraial do Cabo é alvo de operação do MPRJ e da polícia contra crimes ambientais

Até as 7h, três pessoas tinham sido presas. Segundo a polícia, o primeiro preso foi Ranieri Porto, que começou a participar da organização criminosa quando atuava como guarda do parque ambiental Costa do Sol, o policial militar Sandro de Souza Mota, responsável por coagir as pessoas, e Marcos Vinícius da Silveira Barbosa, que tem residência na Costa do Sol e já trabalhou na prefeitura.

Ainda na parte da manhã, foram presos os bombeiros Marcos Alexandre Martins Ozório e Michel Marques Carrir, além do policial militar Alexandre Pereira Mota.

Entre os alvos da operação também estão um servidor público da Prefeitura de Arraial do Cabo, quatro agentes do Instituto Estadual do Ambiente, funcionários do Parque Estadual da Costa do Sol.

Ainda de acordo com as investigações, os militares fazem parte de um grupo de milicianos da quadrilha e são o núcleo armado da organização. A corregedoria das duas corporações também participam da ação. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do TJ-RJ.

A Operação Parque Livre investiga desmatamentos, invasões e construções ilegais. Os loteamentos ilegais seriam vendidos no município de Cabo Frio, também na Região dos Lagos.

Segundo agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco), os suspeitos realizaram parcelamento ilegal de solo urbano e praticaram delitos contra a administração pública em área ambientalmente protegida na área da Costa do Sol.

A atuação acontecia em dois principais núcleos da Apa Massambaba: nas localidades Figueira, Sabiá e Caiçara; e em Monte Alto, no Loteamento Miguel Couto.