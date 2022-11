Expo Araruama 2022 começa hoje com show do Léo Santana

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca, vai realizar a Expo Araruama 2022.

O evento, totalmente gratuito à população, vai acontecer de 03 a 06 de novembro, no Parque de Exposições da cidade, a partir das 10 horas da manhã.

O objetivo principal é fomentar a agricultura, visto que Araruama é referência na produção agrícola no Estado. Além disso, os pequenos produtores locais vão poder expor e comercializar seus produtos durante o evento.

Serão quatro dias de festa. A programação é extensa, com atrações para toda a família.

Anota algumas aí :

Tradicional exposição de animais, concurso do cavalo Pampa, festival do aipim, concurso da laranja folha murcha; fazendinha (com mini pôneis e mini vacas); concurso do gado leiteiro, entre outras…

Isso tudo durante o dia. Já no período da noite a animação vai ficar por conta dos shows com grandes artistas nacionais, a partir das 22 h no palco principal.

São eles:

03/11- (quinta-feira) Léo Santana

04/11- (sexta-feira) Michel Teló

05/11- (sábado) Pitty

06/11- (domingo) Mumuzinho

Além disso, também haverá shows com artistas locais, no palco 2 a partir das 20 h.