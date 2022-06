A Lagoa de Figueira recebeu, na manhã desta quarta-feira (29), uma exposição de fotografias dos pescadores locais. A iniciativa é do fotógrafo Raphael Paz, enfermeiro atuante no município. A data da exposição foi escolhida em homenagem ao Dia do Pescador.

As fotografias expostas retratam a rotina dos trabalhadores da região, que realizam a pesca artesanal na lagoa. As imagens ficarão no local até às 13h e as fotos impressas serão entregues aos pescadores.