Câmara de São Pedro da Aldeia homenageia policiais militares e advogadas

A pauta da 37a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia realizada hoje (28) contou com a entrega de cinco Moções de Aplausos. Além disso, dois vereadores discursaram na tribuna.

O Presidente da Câmara, o vereador Denilson Guimarães (SDD), entregou Moção de Aplausos aos policiais militares 2º SG Flavio Monteiro da Silva, CB Raphael Torino de Almeida e SD Alex Junio de Souza Santos pelos relevantes serviços prestados como integrantes da 8ª UPAM S Equipe Bravo I, participando de diversas operações na cidade e buscando sempre garantir a segurança da população. As advogadas Patrícia Regina de Araújo Xavier e Aline Rosario do Espírito Santo também foram homenageadas pelo Presidente da Câmara pelos relevantes serviços prestados à cidade, em especial na área de Direitos Humanos Militar.

O vereador Jean Pierre (PODEMOS) usou a tribuna para pedir ao Chefe do Executivo para que envie a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei para alteração do quantitativo de porteiros das Unidades Escolares. Segundo o vereador, a presença de porteiros nas unidades escolares é de suma importância, pois impede a entrada indevida de elementos alheios a unidade escolar impedindo assim violências e outros contratempos. O vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA) também usou a tribuna para alertar sobre a situação da praças do municípios que estão necessitando de melhorias, como exemplo o vereador citou a Praça Mãe Cecília, no Bairro Porto da Aldeia e a Praça do Bairro Poço Fundo.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na quinta-feira (30) às 11h.