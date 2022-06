Família argentina vai passear em Arraial do Cabo e deixa o filho autista de 08 anos trancado no carro

Na terça-feira, dia 07, por volta das 14h, a agente de trânsito de Arraial do Cabo, Juju Mieguez, presenciou uma triste situação na rua da cidade, ela estava de serviço com seu colega até que foram informados de que teria um carro fechado com uma criança dentro.

“Chegando ao local, constatamos que realmente tinha uma criança especial (autista) aparentando ter uns 8 anos dentro do carro com os vidros fechados. Consegui me comunicar com a criança, pois ele tinha dificuldade de falar, já que não era brasileiro. Implorei para que ele abrisse os vidros, até que então, eu olhei na porta do carro e vi que os vidros abriam no manual, fiz o gesto de como se tivesse abrindo o vidro, até conseguirmos abrir as portas. Demos água para ele, pedi ajuda ao Comtrans Arraial, a guarda municipal e ao Proeis”, disse.

Ela relata que a situação durou cerca de 30 minutos e que ficaram aguardando o retorno dos pais.

“Quando os pais chegaram, no mesmo momento dei voz de prisão e falei que abandono de incapaz é crime no Brasil e os levei para delegacia, o mesmo riu e debochou dizendo que foi só dar um passeio e que seu filho (autista) não queria ir. Eu não tive outra reação, a não ser conduzirem para delegacia”. Fica aqui o meu relato de uma agente de trânsito, uma avó, uma mãe, que até agora estou estarrecida com a frieza dos pais que são Argentinos. Os mesmo simplesmente informaram que foram dar uma voltinha e que o filho não queria ir e largaram ele no carro todo fechado, um calor insuportável”, disse.