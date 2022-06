Arraial do Cabo realiza operação para coibir uso de linha com cerol 

Arraial do Cabo iniciou, nesta semana, uma operação de fiscalização contra o uso do cerol e linha chilena. A ação é realizada pelo Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM), em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública.

O objetivo da fiscalização é de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os riscos do uso de linhas com material cortante para uso recreativo no município.

A utilização do material é proibida por lei, e os proprietários dos estabelecimentos que vendem os instrumentos podem ser penalizados com multa ou terem suas atividades comerciais suspensas.

“Quem for pego usando esses materiais pode ser encaminhado para a delegacia. Caso seja maior de idade, deve responder Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e menores são entregues aos responsáveis”, esclarece Jorge Oliveira, Secretário do Ambiente.