As equipes da Secretaria de Assistência Social de São Pedro da Aldeia seguem na rua acolhendo as famílias que enfrentaram perdas no final de semana com a forte chuva.

Foram entregues, ao longo do dia, cestas básicas, quentinhas, roupas, roupas de cama, kits bebê e água potável.

Ainda são necessárias doações de colchões, assim como roupa de cama, fraldas e água potável.

O ponto de coleta é a sede da Defesa Civíl, no Horto Escola.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil no telefone 199.