O Shopping Park Lagos vai sediar mais uma edição da Feira, sempre repleta de diversas opções de produtos frescos e deliciosos, tudo com procedência de qualidade atestada pelo Selo do Produtor Rural.

Quem vai fazer as compras de Dia das Mães em cima da hora pode aproveitar! Chame os amigos e a família e não deixe de prestigiar. A Feira do Produtor Rural acontece no dia 7 de maio, das 10h às 20h, no estacionamento do Shopping Park Lagos.