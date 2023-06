Festa do padroeiro de São Pedro da Aldeia terá shows do cantor Tony Allysson, Arraiá do Monobloco e grupo Roda do Sol

A Prefeitura Municipal e a Paróquia São Pedro prepararam uma programação especial para a festa do santo padroeiro da cidade. As celebrações começam neste domingo (18/06) e seguem até o dia 29 de junho. O dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho, será marcado por missas em três horários diferentes, benção dos objetos religiosos, procissão marítima e terrestre, além dos shows do cantor Tony Allysson, do grupo Roda do Sol e do Arraiá do Monobloco. A tradicional Festa de São Pedro Padroeiro conta, ainda, com novenas, missas, quadrilhas e noites temáticas com música ao vivo.

O início dos festejos neste domingo (18/06) terá o Chá com São Pedro, a partir das 15h, e a Missa Campal às 18h30, na Igreja Matriz. A abertura conta, ainda, com uma noite temática italiana na Praça Agenor Santos e música ao vivo sob o comando da cantora Maria Paula, às 19h30. No dia 24 de junho (sábado), os festejos juninos com comidas típicas e as tradicionais quadrilhas irão animar o largo da Matriz. Já no domingo (25/06), às 12h, haverá um almoço festivo organizado pela Paróquia São Pedro.

O encerramento da novena e missas comemorativas irá acontecer em 28 de junho (quarta-feira), dia anterior à festa do padroeiro, e contará com uma noite de caldos, pastéis e petiscos com música ao vivo.

O dia do padroeiro de São Pedro da Aldeia, celebrado em 29 de junho (quinta-feira), terá uma programação especial para a população aldeense. As comemorações terão início às 6h na tradicional alvorada, seguida pelo hasteamento da bandeira, às 7h30. Logo após, uma missa especial na Igreja Matriz às 8h. No período da tarde, às 16h, acontece a procissão marítima e terrestre em homenagem a São Pedro e a Missa Campal.

Os shows começam às 20h no palco da praça Agenor Santos com o cantor Tony Alysson e seguem às 22h com o grupo de forró e baião Roda do Sol. Às 23h30, o Arraiá do Monobloco assume o comando das festividades e irá agitar o público com a temática junina.

O evento conta com o apoio das Secretarias de Turismo e de Cultura. “A Festa de São Pedro Padroeiro tem um significado muito especial para a comunidade católica aliando momentos de fé e devoção. Estamos preparando festejos especiais para a toda a população aldeense desfrutar. Para nós, do poder público, é uma satisfação fazer parte disso”, destacou a secretária de Turismo, Cláudia Tinoco.

Confira a programação completa da Festa do Padroeiro de São Pedro da Aldeia: