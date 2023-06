Projeto “Colinho de Mãe” chega às futuras mamães de Búzios

O projeto municipal “Colinho de Mãe” está chegando para atender as futuras mamães de Búzios. A iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Saúde promoverá a entrega de kits natalidade, contendo bolsa, manta, toalha, conjunto para recém-nascido, fraldas, mamadeira, banheira, entre outros itens essenciais.

As gestantes que estão cadastradas no CadÚnico e são usuárias dos Cras do município, terão direito a se inscrever no projeto. Elas devem procurar o CRAS mais próximo para se cadastrar no programa e receber acompanhamento dos técnicos.