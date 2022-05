Fiscalização do Meio Ambiente aplica multa de R$ 30 mil por desmatamento em Tamoios 

A Fiscalização de Meio Ambiente da Prefeitura de Cabo Frio flagrou o desmatamento e o início de uma construção em área no entorno do Parque Natural Municipal do Mico-leão-dourado, no Condomínio Nova Califórnia, em Tamoios. O proprietário do terreno foi multado em R$ 30 mil e a obra foi paralisada. A ação aconteceu na última sexta-feira (6).

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Saneamento, Dhanyelle Garcia, as ações de fiscalização em todas as áreas de preservação ambiental pertencentes ao município têm sido constantes. O objetivo é coibir invasões, construções irregulares e o desmatamento.

“A Prefeitura tem realizado operações constantes de monitoramento e fiscalização nas áreas de preservação ambiental, com intuito de coibir e remover as invasões. No Parque do Mico-leão-dourado, na última sexta-feira, a equipe flagrou o início de construção, em área desmatada na zona de amortecimento, ou seja, na área localizada no entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente”, explica a secretária.

Ainda segundo ela, o proprietário do terreno foi multado e a obra paralisada. O trabalho continuou durante todo o final de semana, realizado pela Guarda Marítima e Ambiental e pela Fiscalização de Meio Ambiente.