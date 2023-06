Fonte do Itajuru, em Cabo Frio, tem tarde com música instrumental neste domingo

Os apreciadores da boa música instrumental terão a oportunidade de assistir ao pocket show gratuito de músicos cabo-frienses, do projeto “Sopros & Cordas”, neste domingo (18). A apresentação vai acontecer na Fonte do Itajuru, no Largo de Santo Antônio, às 15h, e terá uma hora de duração.

O trio responsável pela música é composto pelos artistas Airton Ozorio, com o saxofone; Diego Matos, com o trompete e o trombone; e Danniel Coelho, no violão. O objetivo da ação cultural é levar música instrumental para os monumentos históricos de Cabo Frio e para o mais diverso público.

O projeto “Sopros & Cordas” é um dos contemplados pelo Edital Gilberto Marques de Fomento à Cultura, da Prefeitura de Cabo Frio, sob a coordenação da Secretaria de Cultura.

As apresentações buscam a valorização dos instrumentos de sopro e corda, nas músicas nacionais e internacionais que compõem o repertório das apresentações. Além do pocket show da Fonte do Itajuru, o projeto “Sopros & Cordas” também vai se apresentar na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, no Centro, na próxima terça-feira (20), às 18h.

SERVIÇO

Fonte do Itajuru – domingo, 18 de junho, às 15h,

Endereço: Av. Júlia Kubitschek, 1.077, Largo de Santo Antônio.

Charitas – terça-feira, 20 de junho, às 18h.

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Assunção, 855, Centro.