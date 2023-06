Tangará, em Cabo Frio, ganha unidade de saúde totalmente revitalizada para a população

A Prefeitura de Cabo Frio reinaugurou, nesta sexta-feira (16), a Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Tangará. O espaço passa a contar com duas equipes de Saúde da Família, atendimento médico, de enfermagem e odontológico, além de salas para imunização, curativos e farmácia.

A cerimônia de entrega do espaço reformado foi aberta pelo secretário de Saúde, Janio Mendes, que citou o trabalho que, além da restruturação física, vai ofertar mais acolhimento para os pacientes.

“O imóvel estava em funcionamento, mas de forma precária. Foi feito um trabalho de recuperação da infraestrutura, parte dela estava interditada há mais de três anos. Mas, além da reforma, buscamos o princípio da humanização da saúde. O primeiro remédio é o acolhimento. A forma como a gente recebe, acolhe e atende é primordial”, disse Janio.

O secretário de Saúde também destacou a importância da integração entre as pastas e o Poder Legislativo.

“Tudo que estamos fazendo é com a contribuição e parceria das secretarias e dedicação de cada servidor. Quero agradecer muito a todos, desde a equipe de planejamento, processos e profissionais que trabalham na unidade. Essa integração vai além da estrutura própria de governo, ela se comunica com o Poder Legislativo. A gente está aqui hoje com a presença do presidente da Câmara, Miguel Alencar, o qual agradeço a parceria. O diálogo existente e as emendas impositivas dos vereadores têm nos permitido avançar”, ressaltou Janio.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Miguel Alencar, parabenizou a gestão atual pelos avanços na saúde cabo-friense.

“A gente já luta há um tempo para melhorias neste posto. Quero agradecer ao secretário de Saúde e ao prefeito José Bonifácio. Tenho reforçado sobre a importância da gestão atual na saúde de Cabo Frio por estar conseguindo avançar na Atenção Básica e com as reformas e melhorias dos postos. Ressalto também sobre a união da sociedade civil, do Legislativo e Executivo para trazer o resultado e a melhoria que queremos para a nossa cidade. Agradeço toda a equipe da unidade, que atende da melhor maneira possível. Com estrutura adequada, cada vez mais as pessoas que aqui trabalham vão fazer o melhor para atender a população de Cabo Frio”, disse Miguel.

Na ocasião estiveram presentes ainda os secretários de Governo, Betinho Araújo; de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Dhanyelle Garcia; de Direitos Humanos e Segurança Pública, Ruy França; e o presidente da Companhia de Serviços de Cabo Frio (Consercaf), Heitor da Fonseca Júnior.