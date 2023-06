“Gira Renda Cabista” está na conta

By

O cartão foi recarregado nesta sexta-feira (16). São mais de 1500 famílias atendidas!

O programa Gira Renda Cabista foi desenvolvido com o propósito de auxiliar famílias em condições de vulnerabilidade que estão registradas no Cadastro Único do município. Além disso, essa iniciativa busca impulsionar o comércio local, pois o cartão de benefício só pode ser utilizado dentro da cidade.

